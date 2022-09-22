هزاع المنصوري يناقش استخدامات الألمنيوم في الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في ندوة عن بُعد مع موظفي الشركة لمناقشة استخدامات الألمنيوم في عالم الفضاء.أدارت جلسة المناقشة أمل الصايغ، عضو مجلس الشباب بالشركة. وخلال المناقشة، شجع رائد الفضاء هزاع المنصوري، موظفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مواصلة استكشاف الاستخدامات المبتكرة للألمنيوم، وأكد أن أبحاثهم وتفانيهم ستساعد في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنجازات غير مسبوقة في عالم الفضاء.

وقال رائد الفضاء هزاع المنصوري: «سررت بالحديث عن رحلتي إلى الفضاء مع موظفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وآمل أن يكون حديثي محفزاً وملهماً لهم للبحث عن ابتكارات واستخدامات جديدة للألمنيوم في عالم الفضاء، فالألمنيوم أحد المواد الأساسية اللازمة لبناء مركبات الفضاء. وأود أن أشجع جميع المواطنين على المشاركة في برامج رواد الفضاء الإماراتيين المستقبلية. إن طموح وطننا يتخطى النجوم، ويمكننا أن نحقق أي هدف بالإصرار والإيمان والعزيمة». وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «هزاع المنصوري بطل وطني يتميز بشخصية ريادية، ويسرنا مشاركته في هذه الندوة مع موظفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ما يعكس الدور المهم للألمنيوم في تمكين الرحلات الفضائية. نتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لتساهم صناعة الألمنيوم في دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها في الوصول إلى أعلى المراتب العالمية في مجال الفضاء».

وكان الألمنيوم المادة الأساسية في رحلات الفضاء منذ إطلاق أول قمر صناعي في العام 1957، وذلك نظراً لخفة وزنه وقوته ومقاومته للتآكل، وقد صُنعت معظم أجزاء محطة الفضاء الدولية التي مكث فيها رائد الفضاء المنصوري خلال رحلته الفضائية التاريخية في سبتمبر 2019، من الألمنيوم.

وأجرى رائد الفضاء المنصوري خلال فترة وجوده في المحطة 31 تجربة علمية، منها 16 تجربة أجريت بالتعاون مع وكالات الفضاء الدولية، بما في ذلك روسكوزموس الروسية، ووكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، إضافة إلى 15 تجربة من تصميم طلبة مدارس في الإمارات، والتي تم اختيارها من مسابقة «العلوم في الفضاء» التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء.

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع مركز محمد بن راشد للفضاء أجريا زيارات متبادلة، إضافة إلى التعاون في استضافة سلسلة من الندوات عبر الإنترنت تركز على دور الابتكار في استكشاف الفضاء وصناعة الألمنيوم.