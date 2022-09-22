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«الوطني للأرصاد» يشارك في معرض «ويتيكس» 2022

جانب من المعرض خلال دورة سابقة (من المصدر)
23 سبتمبر 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الوطني للأرصاد مشاركته في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2022، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة وإنجازاتها في عمليات الاستمطار، ودور برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في تعزيز وإثراء البحوث العلمية المتعلقة بتقنيات وأدوات تلقيح السحب باعتباره منصة عالمية لهذا المجال الحيوي. ويوفر المركز من خلال جناحه في معرض «ويتيكس» الذي يقام خلال الفترة من 27 وحتى 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، للزوار لمحة عن دوره الهام من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في النهوض ببحوث علوم الاستمطار عالمياً من خلال المشاريع البحثية الـ 11 التي حصلت على منحة دوراته الأربعة.

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وقال الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: يوفر البحث العلمي والابتكار التقني إمكانات كبيرة لمعالجة الإجهاد المائي في دولة الإمارات وخارجها. ويدعم المركز من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، توجهات تطوير التقنيات والحلول الجديدة المبتكرة في مجال الاستمطار، بصورة تعزز من استدامة مواردنا المائية، وتحفظها للأجيال المستقبلية. وأضاف: «يوفر المعرض فرصة مثالية لتسليط الضوء على إنجازات البرنامج، وفتح آفاق جديدة من التعاون في بحوث علوم الاستمطار. ونؤكد من خلال مشاركتنا في المعرض على التزامنا المتواصل بتعزيز الأمن المائي العالمي، بما يتماشى مع النهج الشامل لدولة الإمارات في تمكين المجتمعات التي تعاني من قلة الموارد المائية في جميع أرجاء العالم، من تحقيق أمن المياه». 

ويتيكس
معرض ويتيكس
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة
عبدالله المندوس
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