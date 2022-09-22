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الإمارات

إطلاق «قائد التحول الرقمي» في حكومة عجمان

المشاركون في البرنامج التدريبي لحكومة عجمان (من المصدر)
23 سبتمبر 2022 02:28

عجمان (الاتحاد) 

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أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتنسيق والتعاون مع جامعة روتشستر الأميركية للتكنولوجيا في دبي، البرنامج التدريبي الأول في حكومة عجمان «الدبلوم المهني لقائد التحول الرقمي» بمشاركة 15 موظفاً من الفئة الإشرافية والفئة التنفيذية والموظفين العاملين في تقنية المعلومات بالجهات الحكومية في الإمارة. وقالت صفية المحرزي، مدير إدارة التدريب والتطوير بالدائرة، إن البرنامج يأتي في إطار حرص الدائرة على تمكين موظفي حكومة عجمان، وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة لتحقيق الأهداف المؤسسية.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي يعد محوراً حيوياً لتطوير الأداء الحكومي، ورفد منظومة العمل بالأدوات المرنة، التي تمكن الجهات الحكومية من إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة لمواجهة العديد من التحديات. وأضافت أنه تم تصميم البرنامج في ظل التوجهات الجديدة التي تشهدها القطاعات الحكومية في الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، حيث يهدف إلى التعريف بمفاهيم التحول الرقمي، التي تساهم في تحسين جودة العمل في الجهات الحكومية، وتعزيز استخدام الابتكار والتكنولوجيا في تطوير استراتيجيات التحول الرقمي ومواجهة التحديات مع استحداث الحلول الذكية.

التحول الرقمي
الإمارات
حكومة عجمان
عجمان
جامعة روتشستر للتكنولوجيا
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