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الإمارات

«أبوظبي الإسلامي» يعزز جهوده للتوطين

جانب من جناح المصرف في المعرض
23 سبتمبر 2022 02:29

أبوظبي (وام)

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، استلام ما يزيد على 1400 طلب توظيف عبر منصته الإلكترونية للتوظيف في اليوم الأول من مشاركته في معرض الإمارات للتوظيف 2022.
وقالت بشرى الشحي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالمصرف:«لدينا واحدة من أعلى نسب التوطين على مستوى قطاع المصارف في الدولة، بما يؤكد التزامنا بتطوير وتمكين المواهب الإماراتية في القطاع المصرفي.  وكان مصرف أبوظبي الإسلامي وظف نحو 250 مواطناً خلال عام 2022 في وظائف مختلفة وبعضهم في مناصب قيادية وتعد تنمية وتطوير المواهب الإماراتية في صميم استراتيجيته.

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