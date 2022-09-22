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«موارد دبي» تستعرض برامج ومبادرات رعاية الموهوبين

من فعاليات المعرض (من المصدر)
23 سبتمبر 2022 02:29

دبي (الاتحاد)

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التقى عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي زارت منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022. وتم خلال اللقاء استعراض برامج ومبادرات الدائرة لرعاية الموهوبين في جميع المجالات، والدعم الذي تقدمه الدائرة لهم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، إذ تعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية في مختلف القطاعات، واستقطاب أفضل الخبرات إلى دبي بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي للمواهب.
وقدم الفلاسي شرحاً لعائشة ميران حول منصة «خبراتي» التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتوفير فرص مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال، وكذلك الخطوات المتبعة في مركز تقييم الكفاءات، الذي تقيمه الدائرة، إذ يتيح المركز الفرصة للمقبلين على العمل لتقييم كفاءاتهم، والتعرف على إمكاناتهم ومهاراتهم. وأثنت ميران على الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتمكين الشباب الإماراتي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لصقل مواهبهم، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بالعنصر البشري، وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة للاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة.

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