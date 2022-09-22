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شرطة دبي تقدم ورشة في لغة الإشارة لـ600 طالب وطالبة

لقطة تذكارية للمشاركين (من المصدر)
23 سبتمبر 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم ولجنة مبادرة «الروح الإيجابية»، وبالتعاون مع مدرسة المواكب – فرع الخوانيج، فعالية بعنوان «نتحدث بأيدينا»، تضمنت تقديم ورشة في لغة الإشارة لعدد 600 طالب وطالبة، في تأكيدٍ على أهمية نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة لتذليل عقبات التواصل مع فئة الصم من أصحاب الهمم. وأكد سيف الفلاسي، مدير مجلس تمكين أصحاب الهمم، حرص المجلس على تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتفعيلاً للسياسة الوطنية لتمكينم، واستراتيجية دبي «مجتمعي مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، بما يحقق المساواة والعيش الكريم لهم، ويعزز المشاركة الفاعلة، والفرص المتكافئة في مجتمع دامج.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
لغة الإشارة
مبادرة الروح الإيجابية
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