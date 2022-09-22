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انهيار جزئي بمسجد قيد الإنشاء في أبوظبي

خلال تأمين الموقع (من المصدر)
23 سبتمبر 2022 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وباستجابة سريعة في إخلاء وتأمين موقع حادث انهيار جزئي في مسجد قيد الإنشاء بمنطقة البطين في أبوظبي. وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات «غرفة العمليات» بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً أمس الخميس بوقوع حادث انهيار جزئي لهيكل مسجد قيد الإنشاء وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الاستجابة وباشرت مهام الإخلاء وتأمين الموقع وإزالة أي خطر قد يُهدد السلامة للعمال. 
وأسفر الحادث عن وقوع إصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، تم نقلها جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. ودعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الموثوقة وذات المصداقية، وتجنب نشر أو تداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
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هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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