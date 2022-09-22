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ملتقى لضباط العمليات في الشارقة

سيف الزري الشامسي
23 سبتمبر 2022 02:28

الشارقة (الاتحاد) 

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شهد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة ملتقى «ضباط العمليات الأول»، الذي أقيم في نادي ضباط الشرطة، بحضور العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعقيد الدكتور جاسم بن هده مدير إدارة العمليات، وجميع الضباط العاملين بإدارة العمليات.
وأكد اللواء سيف الشامسي، أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تعتبر منصة لتبادل وجهات النظر مع الموظفين، الأمر الذي يرتقي ‏بالأداء الوظيفي، وبالتالي الارتقاء في الخدمات المقدمة، مؤكداً على أهمية تكامل السعادة الوظيفية مع استراتيجية شرطة الشارقة في تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
واختتم الملتقى بلقاء مفتوح مع قائد عام شرطة الشارقة، واستمع فيه إلى ملاحظاتهم وأفكارهم التطويرية، والتحديات التي تواجه العاملين في غرفة العمليات.

الإمارات
سيف الزري الشامسي
الشارقة
شرطة الشارقة
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