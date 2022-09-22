موزة بنت مبارك: علاقات الإمارات والسعودية تاريخية وراسخة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة على أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي مناسبة غالية يلتف حولها شعبا البلدين الشقيقين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فخراً واعتزازاً بالمكتسبات الحضارية التي تحققت خلال هذه المسيرة المباركة للمملكة. وأشارت إلى أن العلاقات الإماراتية السعودية تقدم نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية – العربية، فهي علاقات ذات جذور راسخة في عمق التاريخ، مرتكزة على وشائج الأخوة والمحبة وعلاقات القربى، والمصير الواحد والمصالح المشتركة التي تستهدف خير ورفاه الشعبين الشقيقين. وقالت: إن هذه العلاقات تمضي إلى الازدهار دائماً بفضل الرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تولي القيادة الرشيدة في بلدينا الشقيقين كل الرعاية والاهتمام لهذه المسيرة المباركة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتترجم هذه الرعاية رسالة بلدينا ومصيرهما المشترك وغايتهما من تحقيق التنمية البشرية وبناء الإنسان والارتقاء بمختلف المجالات التي تعزز من المكتسبات الحضارية للدولتين الشقيقتين، وهو نهج ترجمته دولة الإمارات والمملكة تقدماً وازدهاراً طوال العقود الماضية، وكرّسه شعبا البلدين عملاً خيّراً واستثماراً لمكتسبات تنمو وتزدهر. وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي، ترجمة صادقة لما يكنّه أبناء وبنات الإمارات من فخر واعتزاز للمملكة طوال هذه المسيرة التي امتدت لعقود من التميز والريادة والإبداع في خدمة الأمة والبشرية كافة، ومع احتفالات اليوم الوطني الثاني والتسعين نبعث بكل الفخر والامتنان رسائل محبة إلى المملكة قيادة وحكومة وشعباً، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعل مسيرتها في ازدهار وتقدم دائم وأن يديم على بلدينا الغاليين نعمة الأمن والاستقرار والسلام.