سهيل المزروعي: علاقات أخوية راسخة بين الإمارات والسعودية

أبوظبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقال معاليه في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92: «شهدت المملكة إنجازات طموحة منذ تأسيسها ويواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مسيرة الإنجازات الطموحة في الطاقة والاقتصاد والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات في إطار «رؤية 2030» لتكون اليوم في مصاف الدول المتقدمة والدور المحوري الذي تلعبه على المستويين الإقليمي والدولي في العديد من المجالات، وخاصة في قطاع الطاقة».

وعبر عن عميق اعتزازه بما حققته السعودية من نمو وتقدم وازدهار والنجاحات الباهرة في بناء أجيال طموحة قادرة على مواكبة مسيرة الإنجازات.. مؤكداً أن ما حققته السعودية من إنجازات مدعاة فخر لكل إماراتي في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وباتت مثالاً يحتذى به عالمياً.