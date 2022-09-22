الشارقة تحتفي بالأشقاء السعوديين

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة الأشقاء من المملكة العربية السعودية القادمين إلى الدولة عبر مطار الشارقة الدولي، بالهدايا وبطاقات التهنئة، وذلك احتفاءً باليوم الوطني السعودي الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، في تعبير صادق عن ‏عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين.‏

وأكد المقدم محمد الظهوري، رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، حرص الشرطة على ترجمة المشاعر والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين في هذا اليوم المهم لكل إماراتي، لما تعكسه من الوحدة والمصير المشترك. فالعلاقات الوثيقة والعميقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الدول.

ولاقى الاستقبال استحسان المسافرين من المملكة العربية السعودية، معربين عن سعادتهم وتقديرهم لمظاهر الاحتفال التي تشارك بها الإمارات الشقيقة في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، ولهذه اللفتة الكريمة التي قام بها موظفو شرطة الشارقة.