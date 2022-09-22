الجمعة 23 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الشارقة تحتفي بالأشقاء السعوديين

شرطة الشارقة تستقبل السعوديين في المطار (من المصدر)
23 سبتمبر 2022 02:28

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة

استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة الأشقاء من المملكة العربية السعودية القادمين إلى الدولة عبر مطار الشارقة الدولي، بالهدايا وبطاقات التهنئة، وذلك احتفاءً باليوم الوطني السعودي الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، في تعبير صادق عن ‏عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين.‏
وأكد المقدم محمد الظهوري، رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، حرص الشرطة على ترجمة المشاعر والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين في هذا اليوم المهم لكل إماراتي، لما تعكسه من الوحدة والمصير المشترك. فالعلاقات الوثيقة والعميقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الدول.
ولاقى الاستقبال استحسان المسافرين من المملكة العربية السعودية، معربين عن سعادتهم وتقديرهم لمظاهر الاحتفال التي تشارك بها الإمارات الشقيقة في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، ولهذه اللفتة الكريمة التي قام بها موظفو شرطة الشارقة.

الإمارات
الشارقة
السعودية
الإمارات والسعودية
اليوم الوطني السعودي
العيد الوطني السعودي
شرطة الشارقة
مطار الشارقة
مطار الشارقة الدولي
آخر الأخبار
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
عربي ودولي
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
اليوم 02:33
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
الإمارات
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
اليوم 02:33
عبدالله بن زايد وجوانا الكساندرا يوقعان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الإمارات والسلفادور
عربي ودولي
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات
اليوم 02:33
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
اليوم 02:33
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
عربي ودولي
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
اليوم 02:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©