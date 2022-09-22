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«زايد العليا» تحتفل باليوم الوطني السعودي

«زايد العليا» تحتفل باليوم الوطني السعودي
23 سبتمبر 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت شعار «معاً أبداً» تحتفل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأهدى منتسبو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إلى الشعب السعودي الشقيق وشركاء المؤسسة بالمملكة العربية السعودية، مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض عملاً فنيا يعبر عما يربط دولة الإمارات العربية والمتحدة والمملكة العربية السعودية من تاريخ، وروابط وثيقة. ويحمل العمل الفني الذي يتضمن احتفال أصحاب الهمم معبرين عن فرحتهم باليوم الوطني لأشقائهم بالمملكة بتلك المناسبة على وقع أغنية شعب واحد رسالة تؤكد أن شعار «معاً أبداً» أكبر بكثير من مجرد شعار بين الإمارات والمملكة، وأنه شعار لخير الإنسان والأوطان، ويتضمن العمل الفني توثيق لعدد من لقاءات قادة البلدين الشقيقين في مختلف المناسبات.

اليوم الوطني السعودي
الإمارات
السعودية
العيد الوطني السعودي
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات والسعودية
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