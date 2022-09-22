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الإمارات

وزير الاقتصاد: الإمارات والسعودية نموذج للعلاقات الأخوية

عبد الله بن طوق
23 سبتمبر 2022 02:28

أبوظبي (وام)

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أعرب معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عن أصدق وأطيب التهاني إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وقال إن العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للعلاقات الأخوية والتكامل في الرؤى والطموح الخليجي والعربي المشترك نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً ورخاء لشعبي البلدين الشقيقين وشعوب المنطقة. وأكد معاليه أن الروابط التي تجمع الإمارات والسعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتعززها روابط الأخوة والمصير المشترك، وهي نموذج يحتذى به للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدول العربية، ومثالاً على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة. وأضاف أن أجندة التعاون الاقتصادي والتجاري تُترجم قوة الروابط الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، حيثُ تمثل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي بعد الصين والهند، خلال الأعوام الخمسة الماضية من 2017 حتى 2021 شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً يقدر بـ57.4%. وشهد النصف الأول من عام 2022 قيمة تبادلات تجارية بلغت 65.6 مليون درهم وبنسبة نمو 6.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتُمثل دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة العربية السعودية، وبنسبة تصل إلى 43% من تجارة مجموعة الدول العربية مع السعودية خلال عام 2021. 

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