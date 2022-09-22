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الإمارات

«خليفة التربوية»: علاقات الإمارات والسعودية مزدهرة دائماً

أمل العفيفي
23 سبتمبر 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية، وهي علاقات تاريخية ومزدهرة على مر العصور بفضل الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، وما يرتبط بهذه الرعاية من تعاون وثيق ينعكس بالخير على مصلحة البلدين الشقيقين في جميع المجالات التنموية، وهو ما نلمسه من محبة وتقدير بين الشعبين الشقيقين، واعتزاز بما تحقق من منجزات حضارية في هذه الشراكة الأخوية التي جمعت البلدين الشقيقين ورسمت مستقبلاً مشرقاً لهما على الدوام.
وأشارت العفيفي إلى اعتزاز الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بتعاون الأشقاء في المملكة العربية السعودية مع الجائزة في مختلف الدورات منذ انطلاق مسيرتها في عام 2007، حيث سجل المرشحون والفائزون من المملكة الشقيقة تميزاً دائماً في مسيرة الجائزة في مختلف المجالات المطروحة في التعليم العام والعالي، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي هو احتفال بمنجزات ومكتسبات وطنية خالدة للمملكة الشقيقة، وهو مناسبة أيضاً نسلط فيها الضوء في دولة الإمارات العربية المتحدة على خصوصية العلاقة وتفردها مع الأشقاء في السعودية التي ندعو الله دائماً أن يحفظها ذخراً للأمة والعالم.

أمل العفيفي
الإمارات
السعودية
اليوم الوطني السعودي
العيد الوطني السعودي
جائزة خليفة التربوية
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