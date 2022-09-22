اختتام مؤتمر دولي حول المرأة والريادة بمشاركة الإمارات
علم الإمارات
22 سبتمبر 2022 22:00
عمان (وام) اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي «المرأة والريادة والاستثمار المستدام» الذي نظمته مؤسسة فرسان السلام في العاصمة الأردنية عمان، وسلط المؤتمر الضوء على دور المرأة في مجتمعاتنا وريادتها في مختلف المجالات والقطاعات.
حضر فعاليات المؤتمر الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الطيران المدني- رأس الخيمة، والشيخة مريم بنت حمد آل خليفة من مملكة البحرين، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والمهندس فتحي جبر عفانة رئيس شركة فاست لمقاولات البناء من الإمارات، والدكتورة شفيقة العامري رئيسة الوفد الاماراتي والأمين العام لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة وعضو الهيئة الاستشارية العليا رئيسة مجلس سيدات الأعمال والاستثمار الدولي بهيئة فرسان السلام، وعدد من كبار المسؤولين بمشاركة من 18 دولة.
وثمنت الدكتورة شفيقة العامري خلال مشاركتها في كلمة في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الدور الكبير الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في دعم المرأة الاماراتية، وتمكينها في مختلف المناصب والمراتب في القطاعين العام والخاص. وقالت الدكتورة شفيقة إن المرأة الإماراتية تمكنت من تحقيق طموحاتها وتطلعاتها، وأصبحت شريكاً في مسيرة التنمية المستدامة، في ظل القيادة الرشيدة لـ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وكرم الأمين العام لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة شفيقة العامري تقديراً لجهودها في خدمة رائدات وسيدات الأعمال والشباب العربي.