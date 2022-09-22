روسيا تنفي تقريراً عن عدد من استدعوا للتعبئة

نفت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، تقريراً تحدث عن احتمال استدعاء ما يصل إلى مليون من جنود الاحتياط. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن التقرير، الذي نشرته صحيفة "نوفايا جازيتا"، التي تم سحب ترخيصها، كاذب. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأسبوع الجاري، التعبئة الجزئية، ما يعني استدعاء بعض جنود الاحتياط. وبحسب "نوفايا جازيتا"، التي تم وقف إصدارها في روسيا، منح بوتين وزارة الدفاع تفويضاً مطلقاً لتعبئة ما يصل إلى مليون رجل. وذكرت الصحيفة أنه رغم أن قرار بوتين نص على ذلك في المادة السابعة، إلا أنه تم تصنيف المادة لاحقا باعتبارها "للاستخدام الرسمي فحسب". ونسبت الصحيفة المعلومات، الواردة في تقريرها، إلى مصادر في مكتب الرئاسة الروسية.