أمطار وبرد على مناطق متفرقة في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في الدولة تراوحت بين الخفيفة، والمتوسطة والغزيرة، على بعض المناطق ورياح مثيرة للغبار بعد ظهر اليوم، وشملت مناطق صاع وسويحان والظاهر وام غافة وملاقط وخطم الشكلة بالعين٬ وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في«شوكة»، وكدرة، ووادي العجيلي برأس الخيمة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على طريق كلباء الشارقة.وبلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 44.7 درجة مئوية في وتييد «منطقة الظفرة» الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي للدولة، وقد تهيأت ظهر اليوم فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وأدى إلى أن يكون طقس اليوم، رطبا على بعض المناطق الساحلية صباحاً - صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي – مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحرخفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الجمعة رطبا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي – قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع المركز أن يكون الطقس السبت رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للإنخفاض، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.