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الإمارات

«دوائر الظفرة» تستقبل السعوديين بالورود

«دوائر الظفرة» تستقبل السعوديين بالورود
22 سبتمبر 2022 19:06

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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حرص عدد من الدوائر المحلية في منطقة الظفرة على الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 92 عبر استقبال الإخوة السعوديين في منفذ الغويفات الحدودي بالورود والتهاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية، كما تم تزين المدخل للاحتفال بهذه المناسبة. 
وقامت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تقديم مبادرة للاحتفال بالإخوة السعوديين القادمين إلى الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي تضمنت تلك المبادرة إيفاد وفد من مستشفيات الظفرة يضم طبيباً وممرضاً وإدارياً لاستقبال القادمين من الإخوة السعوديين وتقديم باقات الورود والتهاني لهم بهذه المناسبة الوطنية.
كما تم توزيع ورود على أشكال العلم السعودي وكل وردة تتضمن بطاقة وهذه البطاقة تشرح مواقع مستشفيات صحة من خلال باركود بها صفحة تضم خريطة الإمارات وهذه الخريطة محدد بها المواقع كافة التي تضم مستشفيات ومراكز صحة ويمكن من خلالها الوصول إلى أقرب مستشفى له عند تعرضه لأي طارئ لا قدر الله.
كما حرصت بلدية منطقة الظفرة على تزيين منفذ الغويفات الحدودي بالأعلام والألوان الخضراء والرسائل الترحيبية من خلال مجسمات مضيئة بشكل متميز وتصميمات رائعة. 

العيد الوطني السعودي
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اليوم الوطني السعودي
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