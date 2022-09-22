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الإمارات
رئيس الدولة يودع ملك البحرين
رئيس الدولة يودع ملك البحرين
22 سبتمبر 2022 19:01
ودع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة الذي غادر الدولة بعد زيارة أخوية.
كما كان في وداع جلالته.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.
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المصدر: وام
محمد بن زايد
حمد بن عيسى
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