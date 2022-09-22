الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً وقد تظهر بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:35 والجزر الأول عند 17:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:35. بحر عمان خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 08:38 والمد الثاني عند الساعة 20:17 والجزر الأول عند الساعة 14:46 والثاني عند الساعة 02:44.