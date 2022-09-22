شرطة أبوظبي تعلن تأمين وإخلاء موقع انهيار جزء من مسجد قيد الإنشاء في البطين

نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، باستجابتها السريعة، في إخلاء وتأمين موقع انهيار جزء من مسجد قيد الإنشاء، وأسفر الحادث عن إصابات بين البسيطة والمتوسطة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، متمنين لهم الشفاء العاجل.

نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، باستجابتها السريعة، في إخلاء وتأمين موقع انهيار جزء من مسجد قيد الإنشاء، وأسفر الحادث عن إصابات بين البسيطة والمتوسطة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، متمنين لهم الشفاء العاجل.@adcda997 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 22, 2022