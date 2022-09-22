حمدان بن محمد يهنئ السعودية باليوم الوطني الـ 92

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، السعودية باليوم الوطني الـ92. وكتب سموه عبر حسابه في تويتر: «نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ 92... ونسأل الله أن يديم عز المملكة، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفق أخي الأمير محمد بن سلمان».

نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ 92... ونسأل الله أن يديم عز المملكة، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفق أخي الأمير محمد بن سلمان. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) September 22, 2022