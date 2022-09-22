شرطة أبوظبي توضح 4 إجراءات مهمة عند استيقاف الشرطة المركبات على الطريق

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يوضح 4 إجراءات ضرورية للحفاظ على سلامة السائق عند استيقاف دورية الشرطة مركبته، وهي أولاً التأكد من خلو الطريق واستعمال الإشارة التنبيهية قبل تغيير المسار، وثانياً التوقف على كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن، وثالثاً على السائق البقاء بداخل المركبة وعدم النزول منها، ورابعاً قبل الإنطلاق يجب على السائق التأكد من خلو مسار الطريق من المركبات واستعمال الإشارة التنبيهية.