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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية أوكرانيا في نيويورك

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية أوكرانيا في نيويورك
22 سبتمبر 2022 10:45

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأوكرانيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة لاسيما الأمن الغذائي والتبادل التجاري. كما استعرض الجانبان تطورات الأزمة في أوكرانيا ، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - في هذا الصدد - استعداد دولة الإمارات للمساهمة في دعم كافة الجهود الرامية لإعادة الاستقرار وإرساء السلام من خلال الحل الدبلوماسي المستدام. حضر اللقاء.. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

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المصدر: وام
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