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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية البرازيل في نيويورك

عبدالله بن زايد وكارلوس ألبيرتو فرانسا خلال اللقاء
22 سبتمبر 2022 10:18

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي كارلوس ألبيرتو فرانسا وزير خارجية البرازيل وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرازيل وآفاق تعزيز روابط التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها الاستثمارية والاقتصادية والتجارية. كما جرى استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى سبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة في مواجهة التغير المناخي. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

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