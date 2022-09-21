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سعود بن صقر يحضر أفراح غباش والفلاسي في أبوظبي

سعود بن صقر القاسمي خلال حضوره الحفل (وام)
22 سبتمبر 2022 01:36

رأس الخيمة (وام)

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف سيف سعيد أحمد بن غباش، إلى كريمة محمد بن غانم الفلاسي، وذلك في فندق قصر الإمارات بأبوظبي. 
وقدم سموه التهاني والتبريكات للعريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، وتمنى للعروسين حياة أسرية سعيدة ومستقرة وهانئة. 
كما حضر الحفل إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من المسؤولين، وجمع من الأهل والأصدقاء.

سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
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