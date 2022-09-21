حاكم الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، كلاً على حدة، أندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، ولويس ألفونسو دي ألبا غونغورا سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، ولوفمور مازيمو سفير جمهورية زيمبابوي لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفراء الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم طيب الإقامة والنجاح في أداء مهامهم. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات التي تربط دولة الإمارات ببلدانهم، بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات. كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، سعود حسن النصف، القنصل العام البحريني الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلم مهامه قنصلاً عاماً لمملكة البحرين. ورحب سموه بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله فيما يخدم العلاقات القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة. كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عبدالله علي الحمودي، سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه. ورحّب سموه بالحمودي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، وتعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية.