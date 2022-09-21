مكتوم بن محمد يدشن مركز سالم الذكي

دبي (الاتحاد)

دشن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مساء أمس، «مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية» في منطقة مركز دبي المالي العالمي.

ويُعد المركز النسخة الثانية من نوعها في إمارة دبي، وهو الأحدث عالمياً في مجال فحص اللياقة، بما يمتلكه من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوت، و«إنترنت الأشياء»، والتي تضمن جميعها رحلة سهلة وسريعة للفحوص الطبية واستخراج النتائج، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية، في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة، ومن دون أوراق، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي ودولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية الطموحة.

ويهدف المركز الذي يُعد ثمرة شراكة وثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص بمشاركة شركة «سمارت سالم» الخاصة، إلى توفير خدمات فحص اللياقة الطبية عالية الجودة لكبار الشخصيات (VIP)، إلى جانب قطاع عريض من رجال الأعمال والمستثمرين، والعاملين في مختلف الشركات والمؤسسات المرموقة التي تحتضنها دبي.

وكان في استقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصول سموه إلى مقر المركز، معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وكبار مسؤولي شركة «سمارت سالم»، وعدد من المسؤولين.

وتعرف سمو نائب حاكم دبي، إلى رحلة المتعامل داخل المركز، والتي اتسمت بالسهولة والراحة، وخلت في جميع محطاتها من الأوراق، واعتمدت أحدث التقنيات الذكية لإنجاز كل مرحلة، بداية من تسجيل بيانات المتعامل، ومن ثم فحص اللياقة الطبية (الدم، والأشعة)، وحتى إنجاز المعاملات الخاصة بالإقامة وبطاقة الهوية.

واطلع سموه على غرف فحص الدم، وهي عبارة عن سبع غرف تضم أحدث التقنيات الخاصة بأخذ عينات الدم ونقلها سريعاً إلى المختبر للفحص وإصدار النتائج، وفق أفضل بروتوكولات السلامة والمأمونية المعمول بها عالمياً، كما تابع سموه سير العمل داخل المختبر، واستمع إلى شرح مفصل من المختصين حول التجهيزات عالية المستوى التي يضمها المختبر، والدقة الفائقة التي يتم بها تحليل عينات الدم وإصدار النتائج في غضون دقائق معدودة.

كما تفقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحدة الأشعة التي تضم 3 غرف، تدار جميعها بوساطة الذكاء الاصطناعي، بداية من التقاط صورة الأشعة إلى استخراج النتائج، وتضمينها في تقرير اللياقة الطبية للمتعامل.

وتوقف سموه عند خدمة (آمر) التي تم إلحاقها بالمركز، لتكون جميع خدمات الفحص الطبي، ومعاملات وإجراءات الإقامة وبطاقة الهوية، تحت سقف واحد، وبالسرعة والدقة المطلوبة، تسهيلاً على المتعاملين، وتوفيراً لوقتهم وجهدهم.

وأكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن منظومة الرعاية الصحية في دبي، بفضل رؤية القيادة الحكيمة، مستمرة في توفير أفضل المعايير والإمكانات التي ترسخ مكانة الإمارة في مجال الرعاية الصحية عبر منظومة متكاملة من منشآت صحية متطورة وكوادر طبية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.