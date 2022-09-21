برعاية حمد الشرقي.. عرس جماعي في الفجيرة 25 نوفمبر المقبل

الفجيرة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يقام العرس الجماعي الـ 24 في إمارة الفجيرة يوم 25 من نوفمبر المقبل، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ51. وحث عبيد راشد اليماحي، رئيس لجنة العرس الجماعي بالفجيرة، الشباب المقبلين على الزواج في إمارة الفجيرة للانضمام إلى الأعراس الجماعية، لما تقدمه من دعم إيجابي لتخفيف تكاليف الزواج، داعياً الراغبين بالانضمام إلى العرس الجماعي القادم للتسجيل في الديوان الأميري في مقره بالفجيرة.