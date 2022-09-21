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سيف بن زايد يلتقي المديرة التنفيذية لـ «اليوروبول»

سيف بن زايد خلال لقاء المدير التنفيذي لـ «اليوروبول» (وام)
22 سبتمبر 2022 01:37

أبوظبي (وام)

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بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع كاثرين دي بول المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأوروبي «اليوروبول» سبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمة الأوروبية في المجالات الشرطية والأمنية. 
جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس في أبوظبي مع المسؤولة الأوروبية، حيث تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون الأمني بين وزارة الداخلية والمنظمة الأوروبية في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
كما وقع سموه مع المسؤولة الأوروبية اتفاقية إعارة ضابط ارتباط بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات ووكالة الاتحاد الأوروبي «اليوروبول» من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال إنفاذ القانون واستكمالاً للتعاون البناء بين الطرفين واتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقعة بينهما.
وحضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، وجين فيليب نائب المدير التنفيذي لمنطقة اليوروبول، وبيتر فان اوسلر رئيس العمليات بالمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، واونتونيو اورتيز مستشار الرئيس التنفيذي، والرائد مصبح الساعدي الملحق الشرطي لدولة الإمارات لدى فرنسا، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

يوروبول
الإمارات
سيف بن زايد
وزارة الداخلية
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