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رئيس مجلس الشيوخ في بروندي يلتقي وفد «الوطني الاتحادي»

عدنان الحمادي خلال لقاء إيمانويل هيجيرا (من المصدر)
22 سبتمبر 2022 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي إيمانويل سينزو هيجيرا رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بروندي، عدنان حمد الحمادي رئيس وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (آسيكا)، بحضور ناصر محمد اليماحي عضو الوفد.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ البروندي، والتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق بين الجانبين من خلال لجان الصداقة البرلمانية في مختلف الفعاليات، وتبادل الخبرات بين البرلمانين الصديقين.
وأكد عدنان حمد الحمادي على أهمية التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بوروندي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب عن شكره للجانب البروندي على حفاوة الاستقبال وتهنئته بنجاح أعمال اللقاء التشاوري.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بروندي على أهمية تفعيل التنسيق البرلماني بين مجلس الشيوخ والمجلس الوطني الاتحادي، وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجال الاستثمار، واصفاً التعاون البرلماني بأنه الجسر الذي يدفع التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع، من خلال تبادل الخبرات البرلمانية وتفعيل الزيارات المتبادل، وبحث الموضوعات المشتركة.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
عدنان حمد الحمادي
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