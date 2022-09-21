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الظاهري يحضر افتتاح المعرض الكوري للدفاع 2022

الظاهري يحضر افتتاح المعرض الكوري للدفاع 2022
22 سبتمبر 2022 01:34

أبوظبي (وام)

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ترأس مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وفداً من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، لحضور افتتاح المعرض الكوري للدفاع 2022 الذي انطلقت فعالياته، أمس، في كينتيكس في كويانغ شمال غرب سيؤول بمشاركة حوالي 350 شركة محلية وأجنبية من 40 دولة. 
والتقى مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، على هامش المعرض، الجنرال يونج سانج هوا، رئيس أركان القوات الجوية في كوريا الجنوبية. وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الظاهري عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، ولاسيما في المجال الدفاعي والأمني، وأهمية تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين الصديقين. كما التقى الظاهري، مسؤولي الصناعات الدفاعية الكورية، حيث جرى، خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار الضباط، استعراض أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال الصناعات العسكرية. وعبر الجانبان، خلال اللقاء، عن التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع الدفاع بين البلدين من أجل تبادل الخبرات، والتعرف إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية. وقام الظاهري بعد ذلك بجولة في المعرض شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، اطلع خلالها على أحدث الأسلحة والمعدات وغيرها، وآخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات في قطاع الدفاع والطيران.

الإمارات
كوريا الجنوبية
مطر سالم الظاهري
وزارة الدفاع
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