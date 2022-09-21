وزارة الدفاع تستقبل وفداً عسكرياً يابانياً

أبوظبي (وام)

التقى اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي في وزارة الدفاع، وفداً يابانياً برئاسة جون ميورا مدير عام الشؤون الدولية بمكتب السياسة الدفاعية بوزارة الدفاع الذي يزور الدولة حالياً. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة. واستعرض الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية والتطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.