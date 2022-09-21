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«كاراكال» تعرض أسلحة نارية وبنادق صيد عالمية الطراز في «أبوظبي للصيد والفروسية»

«كاراكال» تعرض أسلحة نارية وبنادق صيد عالمية الطراز في «أبوظبي للصيد والفروسية»
22 سبتمبر 2022 01:34

أبوظبي (وام)

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تشارك كاراكال الشركة المتخصصة في تصنيع الأسلحة الصغيرة والتابعة لمجموعة «ايدج»، إحدى أكبر 25 مجموعة دفاعية في العالم، للمرة الثامنة عشرة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، باعتبارها المنتج الأول في دولة الإمارات للمسدسات والرشاشات والبنادق وبنادق القنص عالية الأداء. تأتي مشاركة «كاراكال» في الدورة الـ 19 من الحدث التي تقام في الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، باعتبارها راعي القطاع.  وتستعرض «كاراكال» مجموعتها التجارية من أحدث الأسلحة الصغيرة، إلى جانب منتجات من لهب للذخائر الخفيفة وأسلحة ليوا، والشركة التابعة لها «ميركل» التي تنتج بنادق صيد ألمانية فاخرة. 
وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كاراكال: «حققت (كاراكال) تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة على صعيد تقديم أسلحة صغيرة دقيقة وموثوقة وعالية الأداء في السوق الإماراتية وخارجها، فمن خلال تطبيق مبادرات الصناعة 4.0 و(اصنع في الإمارات) إلى جانب توافر العقلية الابتكارية، تمكنت (كاراكال) من إنتاج مجموعة متنوعة من الأسلحة النارية المتقدمة القادرة على المنافسة في السوق الدولية للأسلحة الصغيرة بفضل تصميماتها الفريدة والرائدة في هذه الصناعة.. فخورون بعرض المنتجات الإماراتية المنافسة عالمياً أمام الجمهور هذا العام». 
وتعرض «ميركل» مجموعتها من بنادق الصيد وثلاثة إصدارات خاصة من بنادق الصيد HELIX المخصصة مع أعمال فنية مستوحاة من أشهر المعالم والحياة البرية في الإمارات.. في حين تعرض أسلحة «ليوا» بندقية الصيد Chayeh Z20 بثلاثة أنواع، وتعرض «لهب» مجموعة متنوعة من الذخائر ذات العيار الصغير. 
كما تعرض «كاراكال» زوجاً من مسدسات «روح الإماراتيين» المزين بنقوش بالخط العربي مع تطعيمات من الذهب عيار 24 قيراطاً إلى جانب بندقيتها الهجومية الرئيسية، CAR 816، بأطوال متعددة، والبندقية الهجومية CAR 817، ورشاش CMP 9 بأنواع متعددة ومسدس CARACAL F، وبنادق قنص بعيارات مختلفة.

أبوظبي
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معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
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