مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم للإناث أكتوبر المقبل

دبي (وام)

بدأت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم استعداداتها النهائية لانطلاقة النسخة السادسة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث التي تقام في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي خلال الفترة من الأول إلى الخامس من أكتوبر المقبل. وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك تعتبر من الفروع الرئيسة للجائزة وتحظى باهتمام خاص تقديراً لشخصية «أم الإمارات». وأضاف أن جميع فرق العمل بالجائزة أكملت استعداداتها لانطلاقة المسابقة التي تتنافس فيها حافظات القرآن الكريم من أكثر من 50 دولة وجالية إسلامية، وأن العدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة على أن تواصل الجائزة تلقي ترشيحات الدول للمشاركة. وأوضح بوملحة أن الاستعدادات للمسابقة كانت قد بدأت قبل وقت مبكر من خلال تنفيذ بعض المهام ومنها، الدعوات المرسلة للدول والجاليات الإسلامية حول العالم، والحجوزات الخاصة بمقر استضافة المشاركات ومرافقيهن وأعضاء لجنة التحكيم، وكذلك حجز رحلات الطيران وبرمجة وصول المتسابقات إلى الدولة، فيما تم التواصل مع عدد من الدوائر الحكومية للتنسيق فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها خلال المسابقة ومنها، مؤسسة دبي للاعلام الشريك الإعلامي الرسمي، وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وبلدية دبي التي تتولى تصميم وتجهيز الديكورات الخاصة بمسرح المسابقة وتوفير حافلات لنقل المتسابقات من وإلى مقر المسابقة.

وتم التنسيق مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإسعاف، فيما يتعلق بتقديم خدمات الحالات الطبية الطارئة. ونوه إلى أنه جرى كذلك التنسيق مع جمعية النهضة النسائية بدبي والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت بشرطة دبي ودائرة التشريفات والضيافة بدبي. فيما تم الانتهاء من اختيار لجنة التحكيم الدولية من كبار المحكمين ذوي الخبرة في المسابقات العالمية إلى جانب لجنة أخرى مختصة بإجراء الاختبارات المبدئية للمتسابقات فور وصولهن إلى الدولة للتأكد من حفظهن للقرآن الكريم.