جائزة عالمية لمحاضر بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

حصل ماكس وليامز عضو هيئة التدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة على لقب «نموذجي» ضمن جوائز بلاكبورد العالمية عن فئة برنامج المساقات التدريسية النموذجية، وذلك عن مساقه المعنوَن «مدخل إلى اللغة الإنجليزية الأكاديمية». ويعد برنامج المساقات النموذجية أحد البرنامج المرموقة التي تحظى باهتمام المدرسين ومعدي المساقات الدراسية الساعين لتطبيق أفضل الممارسات في مساقاتهم ومناهجهم. ويُعتمد عليه منذ ما يقارب العقدين من الزمن لتقييم وتطوير مساقات آلافٍ من المدرسين والمحاضرين ومعدي المناهج.

وقد تم توسيع نطاق جوائز برنامج المساقات النموذجية بدمجها بفئة المختارات في عام 2021. ولكي يتأهل المتقدمون للحصول على هذه الجائزة المرموقة، لا بد لهم من اتباع نظام إدارة التعليم المقدم من بلاكبورد، حيث يجري تقييم المساقات بوساطة نخبة من مطوري المناهج والمعلمين والأساتذة بالاعتماد على الأسس المعتمدة من بلاكبورد بشأن تحديد برنامج المساقات التدريسية النموذجية، كما يجدر بالمتقدمين إبداء أداءٍ متميز في مجال تصميم المساق، والتفاعل والتعاون، والتقييم، ودعم الطلبة.