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الإمارات

«بيورهيلث» تطلق مركز عمليات في أم القيوين

خلال اطلاق المركز الجديد (من المصدر)
22 سبتمبر 2022 01:34

أم القيوين (الاتحاد)

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أعلن «المكتب الطبي»، التابع لمجموعة «بيور هيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات، والتي تتولى إدارة جميع مستشفيات المبادرات في الإمارات الشمالية تحت رعاية ديوان الرئاسة، أمس عن إطلاق مركز عمليات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «بادر» في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين.
وسيعمل مركز «بادر»، الذي تم إطلاقه بتوجيهات من ديوان الرئاسة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على تنسيق جهود الاستجابة بين جميع منظمي الرعاية الصحية في الدولة، لاعباً دوراً محورياً لإدارة الكوارث وحالات الطوارئ والأزمات.
وسيتولى المركز مراقبة تطورات الأوضاع الصحية والكوارث الطبيعية، بما في ذلك التحديثات حول حالات الطوارئ مثل كوفيد-19 والفيضانات والزلازل ومشاركة المعلومات ذات الصلة مع مركز العمليات الاتحادي الذي تديره وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
 وشهد حفل الإطلاق التي أقيم في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، حضور اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، من الديوان الأميري بعجمان، وسيف محمد أرحمه الشامسي، نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومسؤولين من ديوان الرئاسة، وممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالإضافة إلى ممثلين من مجموعة «بيور هيلث»، و«المكتب الطبي».

الإمارات
بيور هيلث
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