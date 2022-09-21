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اليوم انطلاق الدورة التدريبية لأطباء الأمراض الجلدية في دول التعاون

خالد النعيمي
22 سبتمبر 2022 01:34

دبي (وام) 

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تنطلق في دبي اليوم الدورة التدريبية لأطباء الأمراض الجلدية الجدد في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، والتي ينظمها ويمولها مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية والتجميل «ميدام 2022» الذي ينطلق غداً الجمعة في فندق «انتركونتننتال فستيفال سيتي». وقال الدكتور خالد النعيمي استشاري الأمراض الجلدية والتجميل رئيس المؤتمر: إن تنظيم هذه الدورة التدريبية التي يشارك فيها 55 طبيباً يهدف إلى إكساب أطباء الامراض الجلدية الجدد في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الخبرات والمهارات العملية في عمليات الحقن وأماكن الحقن الصحيحة والدقيقة، مؤكداً أن الحياة التعليمية تختلف تماماً عن الحياة العملية وبالتالي لا بد من تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع الأمراض الجلدية والتجميل. وأشار إلى أن الورشة التدريبية تعقد قبل يوم واحد من انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية والتجميل الذي يشارك فيه أكثر من 2200 طبيب مسجل وحضور رئيس الكلية الملكية في بريطانيا ورئيس الجمعية الأميركية للأمراض الجلدية والتجميل إضافة إلى ممثل الصحة العالمية ورؤساء الجمعيات العربية والأوروبية.

الأمراض الجلدية
دبي
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
ميدام
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