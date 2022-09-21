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الإمارات

«نافس» توقع 5 مذكرات تفاهم مع مؤسسات أكاديمية

غنام المزروعي وسيف السويدي والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
22 سبتمبر 2022 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مبادرة «نافس» التي تهدف لتعزيز مشاركة الإماراتيين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، أمس، خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات تعليمية في الدولة، لتوسعة نطاق مشاركة المواطنين في قطاع الرعاية الصحية، ضمن مبادرة «البرنامج الصحي» التي تم فتح باب التسجيل للانضمام إليها في نهاية يوليو الماضي.
تلقى «البرنامج الصحي»، حتى الآن، 3721 طلباً من الطلبة الإماراتيين عبر كلية فاطمة للعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، وجامعة الفجيرة، إضافةً لجامعتي الشارقة وعجمان، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، حيث تم قبول 1621 منهم، بينما سيتم إدراج الطلبة الذين لم يستوفوا معايير الأهلية في برنامج تطويري مرتبط بالمبادرة.
ووفقاً لمذكرات التفاهم، ستعمل «نافس» بشكل وثيق مع المؤسسات التعليمية الخمس، وهي كليات التقنية العليا وجامعة الشارقة وجامعة عجمان وجامعة الخليج الطبية وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية لتقديم منح دراسية مدفوعة الأجر، إلى جانب توفير المدربين المتخصصين والمختبرات وورش العمل لصقل مهارات الطلبة وتعزيز كفاءتهم وتقديم التأهيل اللازم.
وتشمل البرامج الأكاديمية المشمولة في «البرنامج الصحي» برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية، والدبلوم/الدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس في التمريض، إلى جانب مجموعة من البرامج المهنية والتخصصية الصحية والصحية المساعدة المعتمدة الأخرى التي سيتم طرحها مستقبلاً؛ بهدف تعزيز فرص دخول المواطنين لهذا القطاع الحيوي.
وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الهيئة الاتحادية المشرفة على برنامج «نافس»: «تحرص دولة الإمارات على تطوير وتعزيز نظام الرعاية الصحية الوطني، بما يلبي متطلبات واحتياجات شعبها، وانسجاماً مع هذا التوجه تبرز الحاجة إلى دمج مواطني الدولة وزيادة حضورهم ضمن القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي؛ لذلك اتجهنا إلى المصدر الأساسي لتنشئة كادر وطني مؤهل في هذا المجال، وهو المؤسسات الأكاديمية التي تقدم مناهج وبرامج تدريبية متخصصة في الرعاية الصحية، بما يشكل خطوة مهمة لدعم خطط الرعاية الصحية الطموحة في الدولة».
وأشار المزروعي إلى أن شراكة «نافس» مع المؤسسات التعليمية «تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ودعم تنفيذ مبادرات «نافس» وبرامجها»، مؤكداً أن «نافس» ستعمل على توفير الميزانية اللازمة لتغطية نفقات برامج التأهيل والدراسة التي تقدمها المؤسسات التعليمية للطلاب الإماراتيين في مجال الرعاية الصحية.
وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: «ازدادت أهمية قطاع الرعاية الصحية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في ظل انتشار جائحة «كوفيد-19»، حيث برز خلالها فريق الرعاية الصحية كجزء أساسي من خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، كما شهدنا أيضاً زيادة كبيرة في أعداد المنتمين لقطاع الرعاية الصحية والتمريض نتيجة الدعم غير المحدود الذي يلقاه هذا القطاع من حكومة دولة الإمارات».
وأضاف: «تقديراً لجهود الحكومة في تطوير قطاع الرعاية الصحية، فإن من أهمّ أولوياتنا زيادة مشاركة مواطني دولة الإمارات ضمن مجال الرعاية الصحية، وتعزيز إمكاناتهم، وتمكينهم للحصول على جميع المؤهلات والمهارات التي يحتاجون إليها».
وسيتم الإعلان عن طريقة التسجيل وجميع التفاصيل المتعلقة بالالتحاق بالبرامج المذكورة في وقت لاحق.

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