37 مركزاً ومنفذاً للمواد الغذائية المدعمة للمواطنين في العين

العين (وام)

تواصل مراكز المواد الغذائية المدعومة للمواطنين التابعة لبلدية مدينة العين تقديم خدماتها المتميزة، وذلك عبر استخدام الأنظمة الحديثة مع توفير العروض الترويجية، التي تأتي وفق أولويات البلدية في تقديم خدمات متميزة وذكية لإسعاد المتعاملين. وتسعى بلدية مدينة العين باستمرار لتطوير خدمة السلع الغذائية المدعومة للأسر المواطنة، حيث تم إدراج مجموعة واسعة من السلع الغذائية ليصل عدد المواد الغذائية المعتمدة في النظام 299 سلعة غذائية مثل الطحين والسكر، والقهوة والزيوت النباتية والمياه المعدنية والسمن والعسل بجانب مادة الأزر وغيرها الكثير ذات جودة عالية وبأسعار منافسة عن الأسواق المحلية، التي تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية المواطنة، إضافة إلى توفير الخدمة في عدد كبير من المراكز والمنافذ وفق أوقات عمل مرنة تناسب جميع فئات المتعاملين. وأكدت علياء الكتبي رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في بلدية مدينة العين، حرص البلدية على تقديم الخدمة وفقاً لمتطلبات المتعاملين، حيث يتم استقبال المقترحات والاستفسارات والشكاوى التي تساهم في تطوير الخدمة من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، كما يتم التواصل المباشر مع المتعاملين من قبل فريق العمل القائم على تقديم الخدمة لحل الملاحظات وتوفير المتطلبات. وأوضحت أن مراكز توزيع المواد الغذائية توفر خدماتها في 37 مركزاً ومنفذاً بمختلف مناطق مدينة العين خلال أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً في المركز الرئيسي «صناعية العين»، ومن الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساء في المراكز الأخرى التابعة لبلدية مدنية العين، كذلك بإمكان المتعاملين الحصول على خدمة المواد المدعومة في عدد من فروع جمعية العين التعاونية الموزعة في مناطق مدينة العين من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى توفر الخدمة إلكترونياً من خلال منصتي «تم» و«سمارت هب»، وذلك لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المتعاملين. علاوة على توفير خدمة التوصيل إلى المنازل برسوم رمزية، فيما تقدم بالمجان لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. وقالت الكتبي، إنه بناءً على رغبة شريحة كبيرة من المواطنين تمت إضافة مجموعة من المواد العضوية، «34» مادة عضوية يتم بيعها في المركز الرئيسي بالصناعية، مثل الأجبان والألبان، للمساهمة في تعزيز الصحة العامة لدى المجتمع، كما تتعاون بلدية مدينة العين مع المشغل الرئيسي شركة أغذية والموردين المعتمدين لتقديم عروض ترويجية موسمية على عدد كبير من المواد والسلع الغذائية، ولا سيما خلال المناسبات الدينية والوطنية.

ودعت بلدية مدينة العين الأسر المواطنة للاستفادة من خدمة السلع الغذائية من خلال التسجيل والحصول على الخدمة عن طريق منصة تم، حيث يحق لكل مواطن يحمل خلاصة قيد التسجيل الحصول على الخدمة، كما يحق لرب الأسرة إصدار أكثر من بطاقة مواد غذائية مدعومةً بناء على عدد الزوجات المسجلات في خلاصة القيد.