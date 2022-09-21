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«تريندز» يُترجم لـ«العربية» «القدرات الفضائية»

«تريندز» يُترجم لـ«العربية» «القدرات الفضائية»
22 سبتمبر 2022 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر «تريندز» الترجمة العربية للمخلص التنفيذي لتقرير «القدرات الفضائية.. المضادة العالمية»، الصادر عن «SWF»، حيث يقدم التقرير تقييماً مفتوح المصدر حول المتغيرات الكبيرة التي يشهدها مجال الفضاء.يأتي ذلك تفعيلاً للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومؤسسة العالَم الآمن «SvWF»، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن التعاون والشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع مؤسسة العالَم الآمن «SWF»، انعكسا إيجاباً في ترجمة تقرير «القدرات الفضائية.. المضادة العالمية»، ما يعد تأكيداً على الثقة والموثوقية التي يحظى بهما «تريندز» كمؤسسة بحثية مستقلة تطبق معايير البحث العلمي المتعارف عليها دولياً، وتتوخى الدقة والموضوعية في مخرجاتها البحثية والعلمية.

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وأوضح الدكتور العلي، أن «تريندز» يعمل على تعزيز الشراكات مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية والعلمية على المستويين الإقليمي والعالمي، والتعاون معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك من منطلق استراتيجية مركز تريندز العالمية التي تحرص على أن يكون جسراً للتواصل العلمي والمعرفي والأكاديمي على الصعيد الدولي.
أشار فهد المهري رئيس قطاع البحوث والاستشارات في «تريندز»، والمدير العام لفرع «تريندز - دبي»، إلى أن مؤسسة العالَم الآمن تعد مصدراً موثوقاً لصنّاع القرار والمراكز البحثية والعلمية حول المعلومات والبيانات المتعلقة بأمن الفضاء والاستدامة، ما يجعل شراكة «تريندز» معها إسهاماً فاعلاً في نشر المعرفة حول الاستخدامات الآمنة والمستدامة للفضاء.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
محمد العلي
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