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الإمارات

«مصدر» و«الإمارات للفضاء» تطلقان حزمة أعمال جديدة

توفر المنطقة الحرة في «مصدر» تراخيص مصممة للشركات العاملة في أحد مجالات قطاع الفضاء (من المصدر)
22 سبتمبر 2022 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مدينة مصدر بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، طرح حزمة تراخيص جديدة لاحتضان وتسريع أعمال الشركات الناشئة الناشطة في مجال الفضاء والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنضم إلى منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر بأبوظبي.
وكان قد تم إطلاق منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر في يناير الماضي بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، وهي أول منطقة لتكنولوجيا الفضاء تطلقها دولة الإمارات في إطار برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية. وتوفر المنطقة بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية عالمية المستوى ومساحات مكتبية، وتمثل وجهة جذّابة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تتخذ من المنطقة مقراً لها.
وقال أحمد باقحوم، المدير التنفيذي لمدينة مصدر: «طورت مدينة مصدر بيئة أعمال فريدة من نوعها لتمكين الشركات ودعم وتحفيز الابتكار، ونسعى من خلال شراكتنا مع وكالة الإمارات للفضاء إلى احتضان أول منطقة فضاء في دولة الإمارات، واستقطاب المهنيين الموهوبين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في قطاع الفضاء سريع النمو. ومن شأن حزمة الأعمال الجديدة أن توفر ميزة إضافية للشركات العاملة في مجال الفضاء، حيث نتطلع إلى استضافة هذه الشركات ضمن بيئة الأعمال المتميزة في المدينة والتي تساعدها على تحقيق مزيد من النجاح».
وقال إبراهيم القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «يمثل الفضاء قطاعاً استراتيجياً بالنسبة لدولة الإمارات، لما يمتلكه من إمكانات واعدة من شأنها المساهمة في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة والإنجازات الوطنية. وقد تم تصميم حزمة الأعمال الجديدة التي توفرها منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر بحيث تساهم في استقطاب وتأسيس المزيد من الشركات ضمن قطاع الفضاء. وإننا نتطلع إلى التعاون مع مدينة مصدر في دعم هذه الشركات وتمكينها من تحقيق النجاح ضمن قطاع الفضاء الوطني المتنامي، بالتوازي مع العمل من أجل ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للمواهب والاستثمار والابتكار».
وسيكون بإمكان الشركات التي تنضم إلى منطقة الفضاء الاقتصادية الاستفادة من خدمات التسجيل والترخيص، حيث ستوفر المنطقة الحرة في مدينة مصدر تراخيص مصممة للشركات التي تعمل في أحد مجالات قطاع الفضاء والتي تشمل الإطلاق الفضائي، والاتصال الفضائي، والخدمات اللوجستية، وتحليل البيانات، والعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والعديد غيرها.

مدينة مصدر
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وكالة الإمارات للفضاء
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