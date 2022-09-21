إقبال على منصة «شرطة دبي» في معرض رؤية الإمارات للوظائف

دبي (الاتحاد)

واصلت القيادة العامة في شرطة دبي، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية، وذلك عبر منصتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي انطلقت فعاليته في مركز دبي التجاري العالمي، أمس الأول الثلاثاء. وأكد المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، مسؤول منصة شرطة دبي في المعرض، أن المنصة شهدت إقبالاً من قبل مقدمي طلبات التوظيف على مدار اليوم الأول والثاني من المعرض. وأضاف المقدم ابن دعفوس أن المنصة شهدت أيضاً في اليوم الثاني إقبالاً من العنصر النسائي للتقديم للوظائف العسكرية، ذلك عبر «برنامج الاختيار والتوظيف الذكي»، وعبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة دبي. ولفت المقدم ابن دعفوس إلى أن شرطة دبي تواصل استقبال مختلف الطلبات لدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، واستقطاب الكوادر الإماراتية.