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«الدفاع» توفر فرصاً وظيفية وبرامج تدريبية

«الدفاع» توفر فرصاً وظيفية وبرامج تدريبية
22 سبتمبر 2022 01:34

دبي (وام) 

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شاركت وزارة الدفاع في فعاليات الدورة الـ 21 من معرض الإمارات للوظائف «رؤية» 2022 المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي، والتي انطلقت أمس الأول وتختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. 
واطلع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي خلال زيارتهما لجناح وزارة الدفاع على ما تقدمه الوزارة من فرص وظيفية وبرامج تدريبية ونظم تعليمية متطورة. وانطلاقاً من إيمانها بأهمية التدريب والتأهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية متعارف عليها دولياً، دعت وزارة الدفاع الطلاب المواطنين للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها، خاصة مشروع التدريب والتأهيل الفني وبرنامج التمريض، فيما وفرت إدارة الجناح طريقة إلكترونية ذكية للتقدم للوظائف من خلال المعرض، حيث تستخدم القارئ الذكي الذي يقوم بقراءة بطاقة الهوية للشخص الراغب في التقدم للوظيفة لجلب المعلومات عنه. وتحرص وزارة الدفاع من خلال مشاركتها في المعرض على استقطاب مواطنين ومواطنات راغبين في الانتساب إليها، من خلال وحداتها الرئيسية، وهي القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وقيادة حماية المنشآت الحيوية والطيران المشترك وقيادة الإمداد المشترك، والمشاركة في جميع المناسبات الوطنية المختلفة. 
وأكدت وزارة الدفاع دورها المجتمعي من خلال ما توفره وحداتها المختلفة من فرص عمل في تخصصات مختلفة لأبناء الإمارات من الراغبين في الانضمام إلى صفوفها، موضحة أن الانخراط في صفوف المؤسسة العسكرية يعد شرفاً ينطوي على سمات فريدة تنبع من قيم الإمارات الإنسانية. ويقدّم ممثلو الوحدات العسكرية للزوار شرحاً وافياً حول الفرص المتوافرة في كل وحدة.

وزارة الدفاع
الإمارات
معرض الإمارات للوظائف
دبي
التوظيف
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