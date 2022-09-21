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«التقنية العليا»: برامج استقطاب للكفاءات الوطنية

جانب من جناح كليات التقنية بالمعرض (من المصدر)
22 سبتمبر 2022 01:34

دبي (الاتحاد)

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تشارك كليات التقنية العليا ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» التابع لها بجناح خاص في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2022» المقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تعرض الكليات مجموعة من الوظائف الأكاديمية والإدارية، وتعريفاً بمبادراتها الداعمة للتوطين، كما يعرض مركز «سيرت» ما يوفره من فرص لمؤسسات العمل المختلفة لتصميم برامج تدريب وتأهيل لموظفيها وفق احتياجاتهم.
وأوضح جاسم الحمادي الرئيس التنفيذي للعمليات في كليات التقنية العليا، أن الكليات حريصة على المشاركة سنوياً في مختلف معارض «التوظيف» بالدولة لأهميتها في استقطاب الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرصة للباحثين عن عمل أو عن فرص وظيفية جديدة للقاء أصحاب العمل والمؤسسات وأخذ فرصهم الوظيفية، بما يساهم في تعزيز التوطين على مستوى القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن كليات التقنية تعرض اليوم عدداً من مبادراتها وبرامجها التي ساهمت في استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسب التوطين. وأضاف الحمادي، أن الكليات تعرض كذلك مجموعة من الفرص الوظيفية وفق الشواغر المتاحة لديها حالياً من وظائف إدارية وأكاديمية، وأنهم يأملون في أن يمثل المعرض فرصة لاستقطاب كوادر إماراتية من ذوي المهارات والخبرات.

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