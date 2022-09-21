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تدريب منتسبي «زايد العليا» في «سيمنز أبوظبي»

عبدالله الحميدان وهيلموت فون ستروف يتوسطان الحضور عقب التوقيع (من المصدر)
22 سبتمبر 2022 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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زار وفد من شركة سيمنز العالمية، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، للإطلاع على تجربة المؤسسة في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وبحث تبادل الخبرات، وتعميق التعاون المشترك بين الطرفين والتعرف على كافة الخدمات التي تقدمها «زايد العليا» وذلك من حيث الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية، كان في استقبال الوفد عبد الله عبد العالي الحميدان أمين عام المؤسسة وعدد من قياداتها.
وعلى هامش الزيارة، تم إبرام مذكرة تفاهم  بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة سيمنز بشأن تدريب وتوظيف الطلاب منتسبي المؤسسة لدى الشركة بمقرها في أبوظبي، وقعها عن المؤسسة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام، وعن شركة سيمنز هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وحضر مراسم التوقيع أعضاء الوفد الزائر وعدد من قيادات مؤسسة زايد العليا.
وتتضمن مذكرة التفاهم توفير شركة سيمنز لفرص وظيفية مناسبة للعمل بإحدى شركاتها العاملة في أبوظبي للطلاب أصحاب الهمم منتسبي «زايد العليا» المرشحين من قبل المؤسسة، وقيام المؤسسة بتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية بمختلف درجاتهم ومديري شركة سيمنز على كيفية التفاعل والعمل مع أصحاب الهمم بشكل عام ولاسيما الطلاب المرشحين، لتهيئة البيئة المناسبة لنجاح البرنامج التدريبي، بينما تقوم سيمنز بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية لتدريب أصحاب الهِمم لدى الشركة، وبتنظيم ورش توعوية أو دورات تدريبية بشكل حضوري أو افتراضي للمؤسسة ضمن اختصاص الشركة.
وشكر عبد الله الحميدان المسؤولين في شركة سيمنز على تلك الخطوة التي تمثل نموذجاً في التعاون المجتمعي الناجح الذي تقوم به مؤسسة زايد العليا، كما أنه يرتبط بتنفيذ المؤسسة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تأهيل وإعداد صاحب الهمة للاندماج في المجتمع بصورة كاملة، وهذا ما تعمل عليه المؤسسة لمن تسمح ظروفهم بذلك من خلال تطبيق برامج تأهيلية متطورة.
وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط: «تفخر شركة سيمنز ببدء هذه الشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، وخلق فرص لأصحاب الهمم من شأنها إثراء حياتهم والمجتمع في الإمارات العربية المتحدة».

الإمارات
أبوظبي
سيمنز
شركة سيمنز
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مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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