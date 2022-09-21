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المعاشات: توزيع 4.872 بطاقة «إسعاد» في دبي

المعاشات: توزيع 4.872 بطاقة «إسعاد» في دبي
22 سبتمبر 2022 01:37

دبي (وام)

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنها بصدد توزيع 4872 بطاقة إسعاد على مستحقيها من المتقاعدين المسجلين لدى الهيئة، بالتعاون مع إحدى شركات التوزيع لتصل البطاقات إلى المتقاعدين في منازلهم، وذلك ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتوفير بطاقة «إسعاد» للمتقاعدين في إمارة دبي، بهدف الاستفادة من برامج الخصومات التي توفرها، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز مستوى المعيشة والرفاه لدى المواطنين في إمارة دبي، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي. 
وبلغ إجمالي عدد البطاقات التي قدمتها القيادة العامة لشرطة دبي 23 ألفاً و34 بطاقة ستوزع على كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل في دبي، وذلك ضمن جهود اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بهدف رفع جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي والأسري والسكاني على المدى البعيد.
ويجسد التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في إمارة دبي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في التنسيق لتنفيذ هذه التوجيهات نموذجاً ملهماً للعمل الحكومي القائم على التعاون والمشاركة في تقديم خدمات تدعم المجتمع وأفراده.

المعاشات
الإمارات
دونالد ترامب
هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
بطاقة إسعاد
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