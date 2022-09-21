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رسالة سلام من أطفال الشارقة للعالم

أطفال يحتفلون باليوم الدولي للسلام في الشارقة (تصوير: إحسان ناجي)
22 سبتمبر 2022 01:35

الشارقة (الاتحاد) 

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نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، فعاليات وأنشطة مجتمعية، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، والذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعزيز السلام بين شعوب العالم.
وقالت مريم إبراهيم الزرعوني، أخصائية السعادة والمثقف الاجتماعي بالدائرة، إن المناسبة تحظى باهتمام الكثير من المؤسسات والجهات في الدولة، لما لها من أهمية في غرس مفهوم السلام والمحبة في نفوس أفراد المجتمع، وزيادة وعيهم بأهميته، من أجل نشر السلام والتسامح بين الشعوب.
وأضافت أن المناسبة تعبر عن هدف نبيل، لتشجيع الشعوب على التسامح والسلام وعدم نشر الكراهية، لافتةً إلى أن الدائرة نظمت عدداً من الفعاليات في مختلف المؤسسات التعليمية والرياضية، شارك فيها مجموعة من الأطفال، احتفلوا بهذه المناسبة، وبعثوا رسالة سلام للعالم، من خلال رفع الأعلام والبالونات البيضاء.

الإمارات
دائرة الخدمات الاجتماعية
الشارقة
اليوم الدولي للسلام
اليوم العالمي للسلام
أطفال الشارقة
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