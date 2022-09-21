الخميس 22 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«جمعية القلب الإماراتية» تطلق حملة توعية

عبدالله شهاب وجويرية العلي
22 سبتمبر 2022 01:34

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
«البطولة الفرقية» تدشن موسم «أم الألعاب»

تستضيف «جمعية القلب الإماراتية» بمناسبة اليوم العالمي للقلب، حملة توعية يشارك فيها خبراء في مجال صحة القلب، وتتناول مواضيع  منها الفهم الخاطئ لأمراض القلب والأوعية الدموية ووسائل الوقاية منها. وستتم مناقشة عدد من الموضوعات التعليمية والإجابة على أسئلة الجمهور المتعلقة بأمراض القلب المختلفة. وستعقد الجلسة في 29 سبتمبر من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، عبر وسائل التواصل، وبإمكان جميع الأفراد مشاهدتها.
وقالت الدكتورة جويرية العلي، رئيس جمعية القلب الإماراتية واستشاري أمراض القلب غير التداخلية، «من الضروري أن نبدأ في إحداث تغيير إيجابي ورفع مستوى الوعي لدى جميع المقيمين على أرض الإمارات العربية المتحدة، حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي.   

جمعية القلب الإماراتية
الإمارات
جمعية القلب
اليوم العالمي للقلب
عبدالله شهاب
آخر الأخبار
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
الرياضي
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
اليوم 13:30
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
دنيا
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
اليوم 13:20
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
الإمارات
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
اليوم 13:11
«البطولة الفرقية» تدشن موسم «أم الألعاب»
الرياضي
«البطولة الفرقية» تدشن موسم «أم الألعاب»
اليوم 13:00
هشام سليم
دنيا
وفاة الفنان الكبير هشام سليم
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©