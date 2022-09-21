«جمعية القلب الإماراتية» تطلق حملة توعية

دبي (الاتحاد)

تستضيف «جمعية القلب الإماراتية» بمناسبة اليوم العالمي للقلب، حملة توعية يشارك فيها خبراء في مجال صحة القلب، وتتناول مواضيع منها الفهم الخاطئ لأمراض القلب والأوعية الدموية ووسائل الوقاية منها. وستتم مناقشة عدد من الموضوعات التعليمية والإجابة على أسئلة الجمهور المتعلقة بأمراض القلب المختلفة. وستعقد الجلسة في 29 سبتمبر من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، عبر وسائل التواصل، وبإمكان جميع الأفراد مشاهدتها.

وقالت الدكتورة جويرية العلي، رئيس جمعية القلب الإماراتية واستشاري أمراض القلب غير التداخلية، «من الضروري أن نبدأ في إحداث تغيير إيجابي ورفع مستوى الوعي لدى جميع المقيمين على أرض الإمارات العربية المتحدة، حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي.