إعلان الفائزين في الدورة الأولى من جوائز «العالمي للموهوبين»

دبي (الاتحاد)

فاز باحثان من مملكة البحرين وإسبانيا بالجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، وكذلك مدرستان من المملكة العربية السعودية وأستراليا بالجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، ضمن الدورة الأولى من جوائز المركز العالمي للموهوبين التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والتي تم الإعلان عن نتائجها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة أمس الأول بمقرها في دبي.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسعدنا أن نعلن عن الفائزين في جوائز المركز العالمي للموهوبين 2022 والتي تضم فئة الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين وفئة الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، والتي تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات والجهود المتميزة في مجال تربية ورعاية الموهوبين والإسهام في تطوير المشاريع الخاصة بمجال تربية ورعاية الموهوبين حول العالم. كما استهدفت الجوائز حملة الدكتوراه الباحثين في مجال تربية ورعاية الموهوبين، إلى جانب العاملين في المدارس من أصحاب المبادرات والمشاريع الخاصة في تربية ورعاية الموهوبين».

وتلقت الجوائز العديد من المشاركات من دول كثيرة حول العالم، حيث تم التقييم من قبل هيئة تحكيم دولية ضمت خبراء عالميين في المجال. وتأتي هذه الجوائز في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دعم ورعاية الموهوبين.

وتحدث في المؤتمر الصحفي أعضاء لجنة التقييم الدولية والتي ضمت كلاً من الأستاذ في جامعة الملك فيصل بالسعودية البروفسيور د. عبدالله الجغيمان رئيس اللجنة، والأستاذة في جامعة ريغنزبيرغ بألمانيا البروفيسور «هايدرون ستروجر» عضو اللجنة، والدكتور رودا مايرا باكسال – عضو مساعد العميد للبحوث والدراسات العليا وأستاذ مشارك في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

تلقت الجوائز مشاركات نوعية من العديد من الدول حول العالم، حيث شهدت 9 مشاركات في الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، انقسمت إلى مشاركة من مملكة البحرين ومشاركتين من جمهورية مصر العربية و4 مشاركات من المملكة العربية السعودية ومشاركة واحدة من كل من إسبانيا وماليزيا.

أما بالنسبة للجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، فقد تم استلام 21 مشاركة انقسمت إلى 7 مشاركات من فلسطين، و4 مشاركات من المملكة العربية السعودية ومشاركة من الأردن، ومشاركة واحدة من ألمانيا، و3 مشاركات من ماليزيا ومشاركة واحدة من كل من تركيا ومن كوريا وأستراليا. كما تم استلام مشاركة واحدة من الأرجنتين وأخرى من كينيا. وقد فاز في الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين كل من أحمد محمد العباسي من مملكة البحرين ، كما فاز «أليخاندرو فياس إنييستا» من إسبانيا. أما بالنسبة للجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، فقد فازت بها مدرسة الأنجال الوطنية بالمملكة العربية السعودية، كما نالت مدارس سيدني الكاثوليكية في أستراليا الجائزة عن مشروعها بعنوان «برنامج نيومان لتعليم الموهوبين الانتقائي.